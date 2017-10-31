国际油市：油价受获利了结打压下滑，但市场氛围依旧强劲

路透新加坡10月31日 - 油价周二下滑，因交易员在市场上涨数日后了结获利，加上美国石油出口增长的前景，打压了多头人气。此前正面的市场氛围推动布兰特原油升越每桶60美元。

交易员称，伊拉克决定将南部港口的石油日出口量提升22万桶至345万桶，以弥补北部基尔库克地区油田供应中断的影响，这一举措也对布兰特原油构成压力。

0540 GMT，布兰特原油期货报每桶60.76美元，较上日结算价下跌0.14美元或0.2%，但仍接近本周稍早触及的2015年7月以来高位，比6月时触及的2017年低点上涨了约37%。

美国原油期货报每桶54.04美元，较上日收盘价跌0.11美元，但接近2月以来高位，且较6月所及年内低点涨约28%。

交易商表示，原油价格10月累计上涨约5%后，引发获利了结盘。

尽管市场人气乐观，但有些分析师持谨慎态度。

“美国页岩油生产将在中长期内持续压制油价，”ASR Wealth Advisers股票和衍生品顾问Shane Chanel称。

OPEC定于11月30日在维也纳召开正式会议。

“如果库存持续这样下降且需求继续增长，对供应过剩的担忧很容易就变成供应不足的担忧，”Rivkin Securities投资分析师William O‘Loughlin称。(完) (编译 王洋/孙茉莉; 审校 王兴亚/李春喜)