国际油市：油价受过剩担忧拖累下滑，但中东局势和美库存状况提供支撑

路透新加坡6月7日 - 油价周三下跌，布兰特原油期货处在每桶50美元附近，因市场依旧供给过剩。不过中东地区的紧张局势和美国库存下降，提供了一些支撑。

0504 GMT，布兰特原油报每桶50.08美元，较上日收盘下跌0.04美元。今日价格较5月25日开盘价下降7%，当时OPEC宣布产油国将延长减产协议至2018年第一季。

美国原油期货报每桶48.14美元，较前一日收盘价下跌0.05美元。比5月25日开盘价低6%。

交易商称，石油供应持续过剩，令油价承压，尽管石油输出国组织(OPEC)及其它部分产油国承诺减产近180万桶/日。

“市场参与者对于OPEC及俄罗斯未能拿出更果敢计划降低全球原油过剩规模感到失望，所以在油价每次反弹后都抛售，”期货经纪商Forex分析师Fawad Razaqzada称。

据美国能源资料协会(EIA)，全球石油产量和消费基本平衡，约为每日9,800万桶，但库存仍有些高。

“油价最终走向将受到库存推动，”另一家期货经纪商AxiTrader的策略师Greg McKenna称。

美国石油协会(API)周二公布数据显示，5月26日止当周，美国原油库存下降870万桶。

EIA库存数据将在周三稍晚公布。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 杜明霞/王兴亚)