国际油市：油价回升，因美国原油库存降幅大于预期

路透东京12月13日 - 油价在周三亚洲早盘上涨，因行业数据显示，美国原油库存降幅高于预期。

0152 GMT，布兰特原油上涨0.5美元或0.8%，报每桶63.84美元。周二结算价下跌1.35美元或2.1%至每桶63.34美元，受一波获利回吐打击，之前有消息称，北海一条重要的输油管线意外关闭，推动布兰特油价升至每桶65美元上方，为2015年中以来首次。

美国原油涨0.36美元或0.6%报每桶57.50美元，周二结算价下跌0.85美元报每桶57.14美元。

美国石油协会(API)公布，12月8日止一周美国原油库存减少740万桶，路透调查分析师的预计为减少380万桶。

API数据显示，上周汽油库存增加230万桶，路透调查的分析师预计增加250万桶。馏分油库存增加150万桶，路透调查的分析师预估增加90.2万桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三晚些时候发布其周度库存报告。

周二抛盘加快了速度，此前EIA在月度短期能源展望报告中称，预期2018年美国原油日产量增长78万桶至1,002万桶。

不过一些分析师表示，尽管美国石油产量料将增长，但受石油输出国组织(OPEC)减产以及全球需求增长影响，油价可能会进一步上涨。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 王兴亚/王颖)