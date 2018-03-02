国际油市：油价回吐涨幅延续跌势，本周料将收跌

路透东京3月2日 - 美国原油价格周五下跌，跌势延续至第四日，因亚股随美股持续遭抛售，此前美国称计划对进口钢铝产品征税，引发了爆发贸易战的担忧。

美国总统特朗普周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。这可能导致中国和欧洲等主要贸易伙伴的报复，同时引发了美股大规模抛售。

0740 GMT，指标布兰特原油期货跌0.02美元，报每桶63.81美元，此前日内多数时间都微幅上涨。该合约周四收跌1.4%在两周低位。本周料将下跌5.2%。

美国原油期货跌0.11美元或0.2%，报每桶60.88美元，日内稍早一度触及两周低位60.18美元。

美国原油周线料下跌4.2%，为三周以来首次录得周线跌幅，回吐近几周来的多数涨幅。美国原油期货合约交割地库欣的库存下降，提振市场人气，带动油价在近几周上涨。

“市场未显现任何关于人气逆转的明显迹象。油市目前主要受到美国原油库存增多驱动，而且整体而言，市场步伐过大过快，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner。

“然后又有美元剧烈波动以及特朗普征税消息带来影响，”他表示。

美国能源资料协会(EIA)公布，2月23日止当周，美国原油库存增加300万桶。分析师原预估增加210万桶。

而美国原油交割地库欣库存减少120万桶，为连续第10周下降。

“尽管库欣库存继续减少，自2014年末以来首次跌破3,000万桶，但美国石油库存整体增长，盖住了这一好消息，”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada在报告中称。

两名行业消息人士称，石油输出国组织(OPEC)周一将与美国页岩企业在休斯顿举行餐会。这是该组织就如何以最佳方式减少全球石油供应过剩进行范围扩大的磋商的最新迹象。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 王颖/蔡美珍)