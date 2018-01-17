国际油市：油价回吐部分涨幅，但市场仍有良好支撑

路透新加坡1月17日 - 油价周三回吐早前的部分涨幅，因分析师警告市场可能向下修正，但供应趋紧和全球需求旺盛仍支撑油价。

基本面收紧已导致两种指标原油期货较12月初水平上扬约13%，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯的减产行动和需求稳健增长，都提供助力。

0808GMT，布兰特原油期货报每桶69.23美元，较上日收盘价涨0.08美元，但脱离今日稍早高位69.37美元。周一布兰特原油涨至70.37美元，创2014年12月以来最高位，当时油价开启了为期三年的跌势。

美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶63.84美元，从稍早高位63.89回落，但仍较上一结算价高出0.11美元。该合约周二触及64.89美元，亦为2014年12月以来最高。

瑞士宝盛集团大宗商品研究主管Norbert Ruecker称，“(由于)对冲基金对油价进一步上涨的预期已达到过高水准...油价应会回调。”

据美国商品期货交易委员会(CFTC)和洲际交易所数据，基金经理已将WTI和布兰特原油期货和期权多仓上调至纪录高位。

BMI Research称，随着北半球冬季接近结束，“季节性因素决定的较高炼厂加工率料将开始大幅下跌”。

但交易商和分析师称，整体油市获得良好支撑，油价不太可能大跌。

为了收紧市场并支撑油价，石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等产油国从去年1月开始减产，并决定在整个2018年维持减产。(完) (编译 艾茂林/于春红; 审校 白云/刘秀红)