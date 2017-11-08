国际油市：油价因中国原油进口下降而走低，整体市场仍有良好支撑

路透新加坡11月8日 - 油价周三下跌，因中国原油进口量下滑至年内最低水平，但交易商称，油市整体仍受到石油输出国组织(OPEC)减产的良好的支撑。

交易商称，市场密切关注日益紧张的中东局势，令交投显得谨慎。

0617 GMT，指标布兰特原油期货跌0.31美元或0.5%，报每桶63.38美元，但仍距本周稍早触及的近两年半高位64.65美元不远。

美国原油期货较上日结算价下跌0.31美元或0.5%至每桶56.89美元，但距离本周稍早触及的2015年7月以来最高水准57.69美元仍不远。

中国海关总署周三公布的数据显示，10月原油进口量从9月创下的近纪录高位约900万桶/日，大幅下降至730万桶/日，为2016年10月以来最低。

“进口减少是因为民营炼厂购买量下降，因为很多炼厂即将用光今年的原油进口配额，”石油咨询机构Zibo Longzhong information Group分析师Li Yan称。

不过，民营炼厂明年可能再次增加进口，因中国当局周三上调民营炼厂2018年原油进口配额55%至285万桶/日。

整体而言，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国减产，仍对油市构成良好支撑。

除基本面外，交易员也在密切关注不断升级的中东紧张局势。

“黎巴嫩总理萨阿德·哈里里(Saad Hariri)辞职，以及亲伊朗的也门胡塞武装向沙特首都利雅德发射导弹，这些都加大了地区冲突风险，”政治风险咨询机构Eurasia Group说。(完) (编译 王琛/王兴亚；审校 张涛)