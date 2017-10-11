国际油市：油价因市场收紧迹象小升，但2018年前景更加不确定

路透新加坡10月11日 - 油价周三小升，连续第三日上涨，有迹象显示油市经过多年供应过剩后正在逐渐收紧，不过2018年前景仍不那么确定。

0523GMT，美国原油期货上涨0.14美元或0.3%，至每桶51.06美元。该合约上日上升2%，重返50美元上方。

布兰特原油期货上升0.08美元或0.1%，至56.69美元。布兰特原油上日亦上升2%。

交易商表示，他们将关注周三和周四的美国石油库存数据，以研判价格方向。

周一因联邦假日，美国一周原油库存数据因而延后一天公布。美国石油协会(API)将在周三2030GMT公布上周数据，美国能源资料协会(EIA)将在周四公布。

整体来看，分析师称短期情况正在收紧。

巴克莱银行表示，“我们...调高2018年第一季(布兰特)原油价格预测5美元至每桶56美元。” “库存减少的话，将可能让市场重新聚焦于地缘政治风险及低水准的闲置产能上，”其表示。

布兰特原油今年迄今平均每桶52.70美元，巴克莱表示，今年底前，预计布兰特原油均价每桶53美元左右。

尽管如此，巴克莱称， 2018年油价可能将再度下跌，2018年第二季布兰特油价可能将跌至每桶48美元，主要受全球石油产量上升影响。(完) (编译 杜明霞/于春红; 审校 高琦)