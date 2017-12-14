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国际油市：油价因美国原油库存下降而上涨，但产量上升抑制价格
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December 14, 2017 / 6:05 AM / a day ago

国际油市：油价因美国原油库存下降而上涨，但产量上升抑制价格

1 分钟阅读

路透新加坡12月14日 - 油价周四上涨，受美国原油库存连续第四周下降的提振。不过，涨势因石油产量增长而受到限制，油价仍远低于本周早些时候曾经触及的2015年以来高点。

0545GMT时，美国原油期货报每桶56.69美元，较上一结算日涨0.09美元，或0.2%。

布兰特原油期货报每桶62.79美元，涨0.35美元，或0.6%。

EIA公布，截至12月8日的当周美国原油库存USOILC=ECI减少510万桶，降至4.43亿桶的2015年10月来最低水平。市场预估为减少380万桶。

尽管如此，布兰特原油仍远低于每桶65.83美元，即本周稍早触及的2015年6月高位。该合约是在北海福尔蒂斯输油管关闭后触及这一高位的。

国际能源署(IEA)认为无需立即采取行动，比如释放战略储备，因为市场仍有充足供应。

“未来四周左右应会比较有意思。如果在没有福尔蒂斯供应的情况下市场能挺过来，那么福尔蒂斯供应一旦重回市场，则可能引发大幅下挫，”能源咨询公司Trifecta主管Sukrit Vijayakar表示。

对油价的另一个限制因素是美国产量C-OUT-T-EIA的大幅上升，自2016年年中以来上升了16%，至每日978万桶，为1970年代初以来最高，接近大产油国俄罗斯和沙特。(完) (编译 于春红/王颖；审校 张明钧/孙茉莉)

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