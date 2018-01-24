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January 24, 2018 / 8:02 AM / in a day

国际油市：油价因美国油品库存数据而下跌，但整体仍受支撑

1 分钟阅读

路透新加坡1月24日 - 油价周三下跌，因数据显示美国原油和汽油库存增加。

0749GMT，布兰特原油期货较上日收盘价下跌0.17美元至每桶69.79美元。

美国原油期货较上日结算价跌0.02美元至每桶64.45美元。

美国石油协会(API)周二称，截至1月19日该周，美国原油库存增加480万桶，至4.162亿桶。此前连续九周下降。

汽油库存增加410万桶，而炼厂原油日加工量下降42万桶。

在亚洲，汽油供应过剩将炼厂利润拖低至2015年以来最低。

面对这些指标，交易商在采取措施自保，以便免受原油价格可能下跌的冲击。

贸易数据显示，自上周中段以来，洲际交易所(ICE)布兰特原油执行价在70、69和68美元/桶的看跌期权未平仓合约已大幅增加。

“期权市场显示对油价下跌保护的需求增加。考虑到投机性押注(对上涨的)的一边倒局面，对冲需求增加有其意义可言，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen称。

尽管如此，交易商称，只要市场仍然受到强劲经济成长，以及石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯所引领的供应限制支撑，油价就不太可能大跌。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 艾茂林/王洋)

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