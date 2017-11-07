国际油市：油价基本守住涨势，上日触及约两年半高位

路透东京11月7日 - 油价周二基本守住涨势，上日录得六周来最大单日涨幅，受沙特王储通过肃贪巩固大权以及沙特和伊朗之间紧张情势升温影响。

0607GMT，美国原油期货仅跌0.04美元，报每桶57.31美元。该合约周一大涨3%，创9月底来最大百分比涨幅。

布兰特原油期货跌0.05美元，报64.22美元。该合约周一收高3.5%，也创下约六周来最大百分比升幅。

这两个指标原油期货周一盘中都触及2015年中以来最高水准。

沙特王储藉由肃贪行动巩固大权，逮捕多名王室成员、部长和商人。

沙特与伊朗之间的紧张关系也进一步加剧。沙特领导的多国联军周一表示，已关闭也门(叶门)所有的陆海空口岸，以断绝武器从伊朗流入胡塞武装的通道。沙特率领的多国联军目前正在也门境内与伊朗支持的胡塞武装作战。

“潜在的冲突可能大幅限制该地区的供应，”ASR Wealth Advisers的股票与衍生品顾问Shane Chanel在邮件中表示，“我们认为到今年年底的时候，西德克萨斯中质油(WTI)将超过60美元，布兰特原油甚至可能超过70美元。”

OPEC料将把减产协议延长至2018年年底。

美国钻探商上周减少八个钻机，创2016年5月来最大降幅，这帮助支撑油价。

尽管供应在收紧，但分析师称需求仍强劲。

投机客将布兰特原油多仓押注提高至纪录高位。(完) (编译 杜明霞/张涛；审校 孙茉莉/蔡美珍)