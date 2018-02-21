国际油市：油价基本持稳，库存增加预期和美元上涨抵消股市上涨提振

* 美元从三年低位反弹

* 美股上涨，支撑油价

* 预期美国原油库存连续第四周上升－调查

路透纽约2月21日 - 油价周三几无变动，市场等待美国原油库存数据公布，预料上周库存增加，且美元从上周所及的三年低点反弹。

布兰特原油收涨0.17美元，或0.3%，报每桶65.42美元，盘中交投在64.40-65.53美元。

美国原油期货下跌0.11美元，或0.2%，报每桶61.68美元，盘中交投在61.86-60.92美元。

最新的路透调查显示，分析师预期上周美国原油库存增加180万桶，连续第四周上升。

美国石油协会(API)将在2130 GMT发布上周美国原油库存数据，政府将在周四美东时间早上11时发布库存数据。因周一为美国假期，两份原油库存报告被推迟一天发布。

CFRA Research能源分析师 Stewart Glickman表示，美国页岩油产量上升，应该导致库存小幅增加。

美元指数触及一周高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布1月政策会议记录。

美股上涨，对油价提供一些支撑。

期货市场受实货原油市场拖累。实货原油市场显示季节性疲弱迹象，因炼厂准备在夏季和冬季燃料需求高峰期之间关闭，进行维护。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)