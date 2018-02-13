国际油市：油价基本收平盘，美元疲弱抵消对供应过剩的担忧

* IEA称今年全球供应增长将超过需求增长

* IEA将2018年全球石油日需求增幅预估上调至140万桶

* 预期美国原油库存连续第三周上升

路透纽约2月13日 - 油价周二基本收平盘，美元走弱引发油价反弹，此前国际能源署(IEA)预期原油供应增长可能超过需求增长，导致油价稍早下跌。

布兰特原油期货早盘跌至两个月低位，但收高0.13美元，或0.2%，报每桶62.72美元。美国原油期货收跌0.10美元，或0.2%，报每桶59.19美元。

“今日油价扳回跌幅，很显然是美元疲弱的作用，”瑞穗能源期货部门总监Bob Yawger表示。

美元跌至一周低位，鼓励对美元计价的原油买需。

国际能源署(IEA)周二将全球石油需求增长预估上调了7.7%，但表示，在美国带动下的全球石油产量增长，今年可能超越需求增长。这引发投资者担心，降低库存的努力成果可能不及预期。

“油市承压，完全因为IEA报告，”Yawger说。

上周美国能源资料协会(EIA)表示，预计今年底美国原油产量将达到1,100万桶/日。

市场静待美国周度能源数据出炉，预期上周美国原油库存连续第三周增加。美国石油协会(API)库存数据将在2030 GMT发布，美国政府数据将在周三早上公布。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)