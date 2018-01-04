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国际油市：油价处在两年半高位附近，因市场供应收紧
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January 4, 2018 / 1:34 AM / a day ago

国际油市：油价处在两年半高位附近，因市场供应收紧

1 分钟阅读

路透新加坡1月4日 - 油价周四仍处于两年半高位附近，伊朗局势紧张以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产仍令市场供应收紧。

0110 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货较上日收盘价上涨0.13美元，报每桶61.76美元，且距离上日所及的2015年5月高点61.97美元不远。

布兰特原油期货下跌0.02美元报每桶67.82美元，但仍接近上日所及的2015年5月高点68.03美元。

除了在2015年5月曾暂短触及盘中高位，上述价位是2014年12月以来油价触及的最高位。

“隔夜油价继续反弹...市场明显更为看涨油价，因库存水平接近五年均值。OPEC第三大产油国--伊朗的地缘政治形势不确定性，也有助于支持油价，因该国民众再次进行反政府示威，”澳洲Rivkin Securities投资分析师William O‘Loughlin称。

美国石油协会(API)周三公布，截至12月29日该周，美国原油库存减少500万桶至4.278亿桶。

美国石油产量C-OUT-T-EIA可能破坏油市收紧趋势。美国石油产量自2016年中期以来增长近16%，到去年底时达到975万桶/日。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 张若琪/徐文焰)

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