国际油市：油价大跌后企稳，但供应过剩问题犹存

路透新加坡6月9日 - 油价周五企稳，本周稍早曾大跌，但证据显示尽管石油输出国组织(OPEC)持续努力透过减产来收紧供应，石油供应仍过剩，这仍然给油价带来压力。

0504 GMT，布兰特原油期货报每桶47.86美元，较上日收盘价持平。布兰特原油较5月25日开盘时的水准仍低了12%。当时OPEC牵头的减产协议被决定延长至2018年。

美国原油期货也基本持平于每桶45.63美元，较5月25日水准低了近11%。

油价下跌是受供应过剩打击，尽管石油输出国组织(OPEC)等产油国已实施减产。

“原油价格正在测试2016年第四季以来低位...尽管上个月产油国将减产180万桶/日的协议延长九个月，”美国券商Jefferies称，并指出美国是油价承压的主要因素。

美国能源资料协会(EIA)本周公布的数据显示，美国原油库存意外升至5.132亿桶，油品库存亦上升。

“这是九周来首次原油库存上升...汽油库存增加330万桶(五周来首次上升)，馏分油库存增加440万桶(为2017年1月以来最大增幅)，”Jefferies称。

Jefferies表示，油品库存目前回到2016年水位，远高于五年区间，并称，这是因为美国汽油及馏分油燃料需求意外放缓所致。(完) (编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 王洋)