国际油市：油价守住多数涨幅，产油国称油市正迈向再平衡

路透东京9月25日 - 油价周一几无变动，守住上日多数涨幅，且仍接近数月最高水平，因在维也纳开会的主要产油国称，市场稳定走在再平衡的道路上。

石油输出国组织(OPEC)、以及俄罗斯等非OPEC产油国自2017年初以来，已减产约180桶/日，帮助提振油价在过去三个月上涨15%左右。

“自7月举行上次会议以来，石油市场已经明显改善，”科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)称。他主持了周五的联合部长级监督委员会(JMMC)会议。

0049GMT，11月布兰特原油合约涨0.01美元报每桶56.87美元，上周五结算价涨0.8%。美国11月原油合约下滑0.04美元报50.62美元，周五升0.2%。

俄罗斯能源部长诺瓦克称，1月前不会就是否延长减产协议作出决定，尽管其他国家部长暗示可能在今年年底前做出这一决定。

市场还在紧张地关注朝鲜(北韩)局势进展。朝鲜周六称，在“邪恶总统先生”特朗普称朝鲜领导人为“火箭人”之后，将朝鲜的火箭对准美国本土是在所难免的，这令两国围绕朝鲜核武器和导弹计划的口水战进一步升级。

美国能源企业连续第三周削减活跃钻机数量，长达14个月的钻探复苏势头暂歇，因随着原油价格走软，企业削减支出计划。

周五公布数据显示，对冲基金对美国原油的多头押注升至一个月高位，油价触及五个月高位，因预期持续供应过剩势头将减退，且美元走软。(完) (编译 徐文焰/李爽 审校 戴素萍/陈宗琦)