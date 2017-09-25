FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
国际油市：油价守住大部分涨幅，产油国称市场正迈向再平衡
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
2017年9月25日 / 早上6点49分 / 1 个月内

国际油市：油价守住大部分涨幅，产油国称市场正迈向再平衡

1 分钟阅读

路透东京9月25日 - 油价周一受美元走高打压，但守住了上一交易日的大部分涨幅，因在维也纳开会的主要产油国称，市场稳定走在再平衡的道路上。

石油输出国组织(OPEC)、以及俄罗斯等非OPEC产油国自2017年初以来，已减产约180桶/日，帮助提振油价在过去三个月上涨15%左右。

科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)主持了周五的联合部长级监督委员会(JMMC)会议，他称减产行动帮助将全球原油库存减至了五年平均水平，这是OPEC宣称的目标水位。

0614GMT，11月交割的布兰特原油跌0.04美元至每桶56.82美元，接近3月以来最高水平。美国11月交割原油期货跌0.1美元至50.56美元，但距离最近的四个月高位不远。

美元指数涨0.1%。德国大选结果显示，极右翼政党支持率大幅上升，使总理梅克尔组建执政联盟的难度加大。欧元受此影响下滑。

俄罗斯能源部长称，预计1月之前不会决定是否延长限产协议至明年3月底之后，但其他部长认为今年年底前可能就会做出决定。

阿联酋能源部长周一称，该国对减产协议的遵守程度为100%。

“相比其他市场而言，原油定价偏低，但任何大幅上升走势都将被页岩油的产量增长所削弱，”三菱UFJ研究咨询公司驻东京的资深分析师Tomomichi Akuta表示。(完) (编译 王琛/王颖；审校 许娜/于春红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below