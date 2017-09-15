国际油市：油价守住涨幅，因需求前景光明

路透东京9月15日 - 油价周五下跌，但基本守住上日涨幅，因美国飓风过后的清理活动加速且需求前景光明。

其它市场方面，日圆和黄金这样的避险资产上扬，此前朝鲜(北韩)在该地区局势因其核武器项目高度紧张之际再次发射导弹，这违反联合国的制裁决议。

0012 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.15美元或0.3%，报每桶49.74美元，周四曾短暂升越50美元触及四个月高点，最终收涨1.2%至49.89美元，为7月31日以来的最高收位。

布兰特原油跌0.2美元，或0.4%，至每桶55.27美元。上日上涨0.6%，结算价报每桶55.47美元，为4月13日以来最高收位。

“每桶50美元的心理关口，对西德克萨斯中质油(WTI)来说仍是个巨大障碍，之前其又未能收在该水平上方，”澳新银行在研究报告中表示。

但美国原油本周料将录得近5%的涨幅，哈维飓风过后炼厂纷纷恢复生产，且有需求较强的迹象。

布兰特周线料将上涨3%，且是连续第三周录得涨幅。

国际能源署(IEA)周三表示，全球石油过剩规模开始减少，因欧美需求增长强于预期，而且石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产。

石油输出国组织(OPEC)稍早预计2018年石油需求将上升，并指出全球石油市场有趋紧迹象，暗示OPEC与非OPEC国家的减产协议在应对供应过剩方面发挥了作用。(完) (编译 侯雪苹/王颖；审校 王兴亚/戴素萍)