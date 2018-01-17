国际油市：油价小升，因供应收紧且全球需求强劲

路透新加坡1月17日 - 油价周三上涨，因供应收紧且全球需求强劲，不过有一些分析师警告，在一个月来油价上涨逾13%后有向下修正之虞。

石油输出国组织(OPEC)国家和俄罗斯的减产协议，以及良好的需求成长，是油价上涨的推动力。

0124GMT时，布兰特原油较上日收盘价上涨0.20美元或0.3%，至每桶69.35美元。

布兰特原油周一曾触及每桶70.37美元，创下2014年12月油价开始三年跌势以来的最高水准。

美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶63.93美元，较上日结算价涨0.20美元或0.3%。该合约周二曾触及2014年12月以来的最高位64.89美元。

为了收紧市场并支撑油价，石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等产油国从去年1月开始减产，并决定在整个2018年维持减产。

该举措加上石油需求稳健以及经济稳健增长，推动原油价格自12月初以来上涨逾13%。

“经济情况不错，石油需求旺盛，加上全球石油库存收紧，这些仍对油价构成支持。过去多年的过剩供应正在缓慢消失，”瑞士宝盛集团大宗商品研究主管Norbert Ruecker称。

“经历多年供应过剩后，库存的消化速度比市场预期要快得多，”期货经纪商Oanda亚太交易主管Stephen Innes称。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 龚芳/李爽)