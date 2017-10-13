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2017年10月13日 / 凌晨12点52分 / 9 天内

国际油市：油价小升，因美国产出和库存双降表明市场趋紧

1 分钟阅读

路透新加坡10月13日 - 油价周五微升，因美国原油产量和库存均下降，表明市场趋于收紧。

随着石油输出国组织(OPEC)等产油国减产，分析师表示，全球油市正在恢复平衡。之前油市供应过剩已持续数年。

0023GMT，美国原油报每桶50.72美元，较上日结算价涨0.12美元或0.1%。

能源资料协会(EIA)周四晚些时候公布，10月6日止当周，美国原油库存C-STK-T-EIA减少270万桶至4.6222亿桶。

原油日产出减少8.1万桶至948万桶，为9月1日止当周以来首次下滑。

布兰特原油价格报每桶56.35美元，较上日收盘涨0.1美元或0.2%。

“这次油市恢复平衡取得明显进展，不过要回到五年均值水平还有一段路要走，”澳洲Rivkin Securities投资分析师William O‘Loughlin称。

Bernstein Research表示，预计燃料库存今年将继续下降。

但分析师称，OPEC需延长减产计划期限，以进一步降低过剩库存。OPEC减产计划将于明年3月底到期。

“在3月末减产协议到期前，OPEC不会使库存达到正常水平，”Bernstein说，但补充称，“我们相信若将减产协议延至2018年底，应会使库存在当年年底前达到正常水平。”(完) (编译 李爽 审校 陈宗琦/许娜)

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