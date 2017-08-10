国际油市：油价小幅上涨，因美国原油库存降幅高于预期

路透东京8月10日 - 原油期货周四上涨，此前官方数据显示美国上周原油库存降幅大于预期，但分析师称由于交投淡静，市场显然已陷入区间波动。

0617GMT前后，布兰特原油上涨0.18美元或0.3%，报每桶52.88美元，稍早曾微幅下跌。该合约周三收高1.1%，中止此前两日连跌。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.16美元或0.3%，报每桶49.72美元，稍早为下跌。该合约上日涨0.8%。

“整体而言，我认为市场目前在横盘整理，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner称。

美国能源资料协会(EIA)周三称，上周美国原油库存下降，因炼厂产能利用率提升至12年高位。

政府数据显示，上周美国原油库存下降650万桶，降幅大于分析师预估的270万桶。

“确实有望出现夏季驾驶旺季结束时库存水平低于上年同期的情况，这会是一项利好发展，”Spooner称。

炼厂加工近1,760万桶原油，超过5月创下的纪录高位，为美国能源部1982年开始有数据记录以来的单周最高。

但汽油库存意外增加遏制了油价涨势，削弱了石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和其他产油国提振油价的努力。油价目前仅为三年前的一半左右。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 张明钧/于春红)