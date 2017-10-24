国际油市：油价小涨，伊拉克南部石油出口下滑构成支持

路透东京10月24日 - 油价周二小幅上涨，石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊拉克的石油出口下降，以及美国商业石油库存料继续减少，均对油价带来支持。

0651 GMT，布兰特12月原油期货涨0.10美元，报每桶57.47美元，周一结算价跌0.38美元。

美国12月原油期货升0.06美元，报每桶51.96美元。

伊拉克本月至今的出口已经下滑超过20万桶/日，因该国北部和南部的出口船货都减少。

“市场目前比较倾向思考支撑油价的题材，例如库尔德斯坦的情势、美国页岩油相关钻机数减少，以及石油输出国组织(OPEC)可能延长减产时间等等，”东京三菱UFJ研究咨询公司资深分析师Tomomichi Akuta表示。

船运业一位消息人士对路透表示，通过伊拉克库尔德人掌控的输油管道向土耳其港口杰伊罕(Ceyhan)的原油增长13%至每日28.8万桶，不到正常水准的一半。

伊拉克石油部长Jabar al-Luaibi周六表示，南部出口增加20万桶/日，以弥补北部短少的部分。

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周一呼吁伊拉克政府与库尔德斯坦地区，通过对话解决有关库尔德族自决及争议领土问题。

伊拉克供应下滑之际，OPEC以及俄罗斯等产油国在2018年3月前缩减产出约180万桶/日，藉以解决供应过剩并支撑油价。

OPEC表示，9月时OPEC与非OPEC国家协议执行率创下1月达成协议以来的最高120%，协助经合组织(OECD)成员国原油库存进一步下滑。

周一路透初步调查显示，美国上周原油库存可能减少250万桶，汽油和馏分油库存或至少下降150万桶。美国石油协会(API)将于周二公布其库存报告。(完) (编译 侯雪苹/张明钧; 审校 张涛/高琦)