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国际油市：油价小涨，因供应收紧的同时需求强劲
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#亚洲
2017年10月23日 / 早上6点33分 / 2 天内

国际油市：油价小涨，因供应收紧的同时需求强劲

1 分钟阅读

路透新加坡10月23日 - 油价周一上涨，受中东供应忧虑影响。亚洲需求持续上升的同时，美国市场的供应显示出更多收紧迹象。

0622 GMT时，布兰特原油期货涨0.12美元，或0.21%，报每桶57.87美元。

美国原油期货涨0.2美元，或0.39%，报每桶52.04美元。

“油价守稳在50美元上方，支撑来自伊拉克库德族地区的供应可能中断，”Rivkin Securities投资分析师William O‘Loughlin表示。

“近期美国的生产也在几个月内二度受到飓风影响，美国活跃钻机数量连续第三周下滑，”O‘Loughlin表示。

能源服务机构贝克休斯周五表示，10月20日当周，美国活跃钻机数减少七座至736座，为6月来最低。

在亚洲，经济增长依然强劲，尤其是中国与印度，两国分别为全球第一与第三大石油进口国。

中国的石油需求仍然巨大，1-9月进口量平均为850万桶/日。印度的燃料需求也在增加，9月石油进口触及483万桶/日的纪录高位。

鉴于油市市况紧俏，许多分析师预期油价将续涨。 “到年底前油价还会涨10%，我们已开始在石油类股中大量建仓，”ASR Wealth Advisers股市与衍生品分析师Shane Chanel表示。(完) (编译 白云/王兴亚；审校 张涛)

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