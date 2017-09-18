国际油市：油价小涨，因炼厂需求升温而且美国活跃钻机数下滑

路透新加坡9月18日 - 油市周一走坚，仍接近上周末所及数月高位，因美国活跃钻机数下降，而且炼厂在遭受飓风哈维破坏后继续重启生产设施。

0547GMT，美国原油期货(WTI)报每桶50.01美元，接近上周四创下的三个多月高位50.50美元。

布兰特原油期货报每桶55.71美元，上涨0.09美元，距周四所及近五个月高位55.99美元不远。

“OPEC和IEA给出的需求预估...继续改善市场人气。炼厂也报告从近期飓风造成的干扰中恢复进度很好，”澳新银行周一表示。

由于飓风哈维和伊尔玛而关闭的墨西哥湾和加勒比地区炼油厂，逐步重新开工。

“与此同时，有迹象显示美国页岩油行业增长停滞。美国上周活跃钻机数大幅下降，”澳新银行称。

油服企业贝克休斯周五称，9月15日止当周，美国能源企业减少7座活跃钻机，使得总数降至749座，为6月以来最少。

尽管油市出现收紧信号，但分析师警告称，近期的数个飓风使人们很难确定较持久的供需基本面情况。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五报告称，截至9月12日当周，对冲基金和其他基金削减了对美国原油期货和期权的看多押注。(完) (编译 许娜/于春红; 审校 王洋/张若琪)