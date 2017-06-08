国际油市：油价小涨，脱离美国原油库存意外上升后所及一个月低位

路透东京6月8日 - 原油期货价格在亚洲交易时段周四早盘小涨，上日大幅下挫，因之前公布的官方数据显示，美国原油库存在10周以来首次上升，再度点燃供应过剩忧虑。

0651 GMT，美国原油期货涨0.26美元或0.6%，至每桶45.98美元。周三该合约收低5.1%，或每桶2.47美元，触及5月4日以来最低结算水平。

布兰特原油价格涨0.34美元或0.7%，至每桶48.40美元，上日跌4.1%，亦触及5月4日以来最低位。

“我们目前正紧张地守在周三低点附近，”OptionsXpress驻悉尼的市场分析师Ben Le Brun说。

“接下来将有很多重要政治经济事件，这令油市情况更加复杂，”他说。他指的是前美国前联邦调查局(FBI)局长科米将在美国参议院作证、欧洲央行政策会议以及英国大选。这些事件均将在周四稍晚发生。

Le Brun说，这些事件“与油价并无直接关系，但都会对美元和总体风险偏好产生影响。”

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存意外增加，因炼厂加工量下降以及出口下滑。

EIA称，6月2日止当周，美国原油库存USOILC=ECI增加330万桶，市场预估为减少350万桶。

这是10周来的首次增长，因炼厂原油加工量从前周触及的纪录水平回落。不过炼厂产能利用率仍然很高。

该数据让分析师感到意外，也令库存终于稳步降至季节性平均水平的看法减弱。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 艾茂林/刘秀红)