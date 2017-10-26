国际油市：油价小跌，受累于美国原油库存和产量均增加

路透东京10月26日 - 原油价格周四小跌，因美国原油库存意外增加，且美国上周石油产量和出口增长。

0523 GMT，布兰特原油期货跌0.04美元报58.40美元。该合约周三仅涨0.2%，沙特能源部长周二重申决心结束供应过剩局面，这番言论支撑油价。

美国12月原油期货跌0.05美元报每桶52.13美元，上日收跌0.29美元或0.6%。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，10月20日止当周，美国原油库存增加85.6万桶，分析师预估为减少260万桶。

EIA数据显示，美国汽油库存和馏分油库存双双减少逾500万桶。这推动美国汽油和取暖油期货价格反弹。

“面对各种好坏不一的因素，市场目前有所迷失方面，”日本石油天然气金属矿产资源机构(JOGMEC)首席经济分析师Takayuki Nogami称。

该分析师称，美国汽油和馏分油库存大降，北半球也进入冬季取暖季，这些都是利好因素。

他补充说，另一方面，美国原油生产因飓风纳特(Nate)下降后，又增加110万桶/日至950万桶/日，引发了生产继续保持强劲的前景，又对油价构成压力。

IEA预测，到2040年东南亚地区的净原油进口量将增长逾一倍，因为该地区石油产量下降，同时将扩大炼化能力以满足成品油需求的增长。(完) (编译 王兴亚/侯雪苹；审校 孙茉莉)