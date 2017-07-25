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2017年7月25日 / 早上6点03分 / 14 天前

国际油市：油价延续升势，沙特承诺限制石油出口

路透新闻部

1 分钟阅读

路透东京7月25日 - 油价周二延续升势，之前沙特阿拉伯承诺从下个月起限制原油出口，而OPEC也呼吁几个成员国加大遵守减产协议，来帮助抑制供应过剩并扶助油价。

此外，哈里伯顿(Halliburton)的执行董事长称北美活跃钻机数的增速“正显露出见顶的迹象”。这一表态也支撑市场。

0540 GMT时，9月布兰特原油合约上涨0.28美元至每桶48.88美元。前一日上涨1.1%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.28美元报每桶46.62美元。

在周一的圣彼得堡会议上，OPEC与非OPEC产油国讨论了在必要时延长减产协议至2018年3月之后的问题。

沙特能源部长法力赫补充称，该国8月将把原油出口量限制在660万桶/日以内，较上年同期几乎下降100万桶/日。

尼日利亚主动同意参与行动，一旦该国产量稳定在180万桶/日，就会开始限产。尼日利亚近期的产量为170万桶/日。

OPEC表示，工业国家的原油库存在1-6月期间已减少9,000万桶，但较OPEC和非OPEC产油国设为目标的五年均值仍高2.5亿桶。

俄罗斯能源部长诺瓦克表示，如果OPEC牵头的减产行动执行率达到100%，那么市场还将额外减少20万桶/日的原油供应。

中国石油化工集团一名主管称，中国今年原油进口总量将超过4亿吨(800万桶/日)，明年增幅还可能达到两位数。

一份初步路透调查显示，美国上周商业原油库存可能下降300万桶。美国石油协会(API)稍晚将发布库存数据。(完) (编译 王洋/徐文焰；审校 王兴亚/杜明霞)

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