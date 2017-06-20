国际油市：油价徘徊在七个月低点附近，供应过剩仍构成拖累

路透东京6月20日 - 油价周二徘徊在七个月低点左右，投资者重点关注的是：仍有迹象显示供应上升，这正在削弱石油输出国组织(OPEC)和其他产油国支撑油价的努力。

0611GMT，布兰特原油期货涨0.02美元至每桶46.93美元。周一该合约跌0.46美元或1%，收报每桶46.91美元。

这为去年11月29日以来的最低收位，而这一天是OPEC和其他产油国达成减产协议的前一天。

美国原油期货下跌0.03美元至每桶44.17美元。

该合约周一下跌0.54美元，或1.2%，结算价报每桶44.20美元，为11月14日以来最低结算价。7月合约将于周二到期，8月合约将成为近月合约。

两种指标油价自5月末以来均下跌了约15%，当时OPEC、俄罗斯和其他产油国同意将减产协议延长九个月。

“近期的数据并不鼓舞人心，”摩根士丹利在研报中称，“可辨认石油库存--OECD、中国和其他被选定的非OECD国家的原油和成品油--第一季的增长速度约为100万桶/日。”

5月，OPEC石油供应跳升，因利比亚和尼日利亚的产量恢复。这两个国家均不受减产协议约束。

分析师称，美国原油产量增加，加重了全球供应过剩状况。上周五发布的数据显示，美国活跃钻机数连续第22周增加，为史上最长的增长跨度。

不过沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)仍对OPEC的减产协议效果抱有信心。他对一家媒体表示，全球油市正朝正确的方向迈进，但再平衡仍需要时间。(完) (编译 侯雪萍/王洋; 审校 于春红/刘秀红)