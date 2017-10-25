国际油市：油价徘徊在四周高位附近，沙特承诺终结供应过剩局面

路透东京10月25日 - 油价周三大体持稳，徘徊在上日触及的四周高位附近；此前全球最大的石油出口国沙特称，决心终结供应过剩局面。

0646 GMT，指标布兰特原油期货涨0.08美元，报每桶58.41美元；周二上涨0.96美元或1.7%。美国原油跌0.09美元，报每桶52.38美元。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周三称，焦点仍是将工业化国家原油库存降至五年平均水平。这增强了石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议到期后限产措施将延长的前景。

石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯及另外九个产油国，自1月以来产量已减少约180万桶/日。减产协议将持续至2018年3月，但产油国正在考虑延长。

“OPEC在减产上守住底线，”三菱商事石油风险经理Tony Nunan指出。“即使页岩油(产量)正在回升，石油库存仍在下滑，而目前即将进入冬季，所以市况强劲。”

美国石油协会(API)周二油市结算后称，美国上周原油库存增加51.9万桶。分析师预估为下降260万桶。

汽油库存减少580万桶，路透调查分析师预估为下降1.7万桶。馏分油库存减少490万桶，分析师预估为下降86万桶。

美国汽油期货升至高见每加仑1.7383美元，为9月26日以来最高。

能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布其库存报告。(完) (编译 王兴亚/蔡美珍；审校 张涛/王洋)