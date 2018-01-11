国际油市：油价微跌脱离三年高位，因油市出现过热迹象

路透新加坡1月11日 - 油价周四微幅跌离三年高位，因有迹象表明自12月初以来大涨13%的势头或已终结，但美国产量意外下滑以及原油库存下降为油价提供了部分支撑。

0753 GMT，美国原油期货较上日结算价跌0.11美元，报每桶63.46美元，但仍接近上日所及的2014年12月以来高位63.67美元。

布兰特原油期货较上日收盘价跌0.15美元，报69.05美元，但也仍然接近上日高点69.37美元，这是2015年5月以来最水平。

“第一季布兰特原油面临的风险偏下档，因油价已经过高，期货市场净多仓规模创下纪录高位，而且基本面将出现季节性偏弱走势，”BMI Research在研究报告中称。

油价与日俱增的下行压力也在实货市场中得到体现，OPEC的第二和第三大产油国--伊朗和伊拉克，本周下调供应油价以维持竞争力。

油市迄今大致获得支撑，因OPEC产油国和俄罗斯去年1月牵头的减产行动料将贯穿整个2018年。

油价当下的支撑来自美国，美国能源资料协会(EIA)昨晚公布，在截至1月5日当周，美国原油库存减少490万桶至4.195亿桶。

这略低于逾4.2亿桶的五年均值。

尽管如此，更多偏空信号正在出现。亚洲和美国的燃料油库存依旧充足，甚至还在增加。

EIA数据显示，美国汽油库存增加410万桶，增幅高于预期。(完) (编译 王琛/于春红; 审校 李春喜/白云)