国际油市：油价持于数月低点附近，受累于供应过剩担忧

路透东京6月21日 - 油价周三亚洲盘初持于数月低位附近，有证据显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。

0035GMT，布兰特原油期货下跌0.06美元至每桶45.96美元。该合约周二下跌0.89美元或1.9%，报每桶46.02美元，为11月15日以来的最低结算价。

美国原油期货下挫0.03美元至43.48美元。美国原油7月合约周二到期，收盘下跌逾2%至43.23美元，为9月16日以来最低。

OPEC及其它产油国同意自1月起六个月内每日减产180万桶原油，目前减产执行率已超过100%。

“油价未出现正面反应，清楚表明市场参与者不相信OPEC的行动在短期内将大力协助支撑油价，因为美国页岩油供应持续增加，”期货经纪商Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada说道。

“除非原油库存明显下降，否则不能排除油价短期内进一步下跌的可能性，”他说道。

美国石油协会(API)周二称，美国原油库存降幅高于预期。

官方库存报告将于周三1430 GMT公布。

一名熟知情况的消息人士周二称，OPEC及非OPEC产油国5月减产执行率为106%，达到去年达成减产协议以来的最高水平。

该名消息人士称，OPEC成员国的执行率为108%，非OPEC产油国为100%。另一消息人士确认所有产油国5月执行率为106%。(完) (编译 杜明霞/王琛；审校 王兴亚/龚芳)