国际油市：油价持坚料录得5月中旬以来最大周度涨幅，归功美国产量下滑

路透新加坡6月30日 - 原油期货周五持坚，料将录得5月中旬以来最大周线涨幅，终结五周连跌局面，油价受到美国产油量下滑支撑。

美国原油期货本周已累计涨4.6%，指标布兰特原油期货上涨4.2%，均创下5月19日止当周以来最大周线涨幅。

0024GMT，美国原油期货涨0.2%或0.08美元至每桶45.01美元；布兰特油价涨0.2%或0.07美元至每桶47.49美元。

上周面对过剩供应的增加，原油价格曾触及10个月低点。但本周数据显示美国产量下降，给市场带来提振。

数据显示，上周美国原油产量下降10万桶/日至930万桶/日，这是自2016年7月以来最大周度产量降幅。

法国兴业银行周四预计，第三季美国原油期货平均为每桶47.50美元，低于之前预期的55美元。

“市场需要OPEC进一步减产，但依然未被OPEC接受，”澳新银行在报告中称。

“阿联酋能源部长Suhail Al Mazrouei暗示，没有进一步减产的计划或讨论。之前俄罗斯也表示当前无这样的议题。”

据直接了解情况的一位利比亚消息人士告诉路透，利比亚当前的石油产量接近100万桶/日。 (完) (编译 刘秀红/孙国玉；审校 李婷仪/王颖)