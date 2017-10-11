国际油市：油价持稳因迹象显示市场收紧，但明年前景更加不确定

路透新加坡10月11日 - 油价周三持稳，美国原油期货守在每桶50美元上方，上日涨2%，因有迹象显示油市经过多年供应过剩后正在逐渐收紧。

0043 GMT，美国原油期货报每桶50.96美元，较上日结算价微升0.04美元。该合约周二上涨约2%，回升至50美元上方。

布兰特原油期货报每桶56.60美元，与上日收盘价基本持平。布兰特原油上日亦升2%。

交易商表示，他们将关注周三和周四的美国石油库存数据，以研判价格方向。

周一因联邦假日，美国一周原油库存数据因而延后一天公布。美国石油协会(API)将在周三2030GMT公布上周数据，美国能源资料协会(EIA)将在周四公布。

整体来看，分析师称短期情况正在收紧。

巴克莱银行表示，“我们...调高2018年第一季(布兰特)原油价格预测5美元至每桶56美元。”

“库存减少的话，将可能让市场重新聚焦于地缘政治风险及低水准的闲置产能上，”其表示。

经济成长亦为油价带来支撑，国际货币基金组织(IMF)周二将今年的全球经济增长率预估上调0.1个百分点至3.6%，2018年的经济增长率预估上调至3.7%，均高于4月和7月的展望，受贸易、投资和消费者信心增长推动。(完) (编译 王兴亚/戴素萍 审校 张若琪/于春红)