国际油市：油价持稳在近两年高位，美国供应增加限制涨势

* 中东局势紧张，带来供应受扰风险

* OPEC直指明年原油供应缺口扩大，因市场收紧

* 沙特10月日产量增加8.3万桶，至1,006万桶

* 美国活跃钻机数增加，抑制油价

路透纽约11月13日 - 油价周一在窄幅区间内持稳，此前短暂测试更低水平，中东局势紧张，和基金经理持有创纪录多头头寸提供的支撑，与美国产量不断上升带来的拖累相抵消。

布兰特原油收低0.36美元，或0.6%，报每桶63.16美元。美国原油期货收涨0.02美元，报每桶56.76美元。

上周，布兰特原油升至2015年6月来最高64.65美元，美国原油触及2015年7月来最高57.92美元。

尽管担忧产量可能进一步上升，但中东紧张形势支持油市。

“沙特增产，日产量超过1,000万桶，但仍低于石油输出国组织(OPEC)设定的产量上限，”Again Capital合作伙伴John Kilduff表示，“地缘政治风险到了一个新水平，”他说。此外，他补充说，供应过剩的情况没有一年前那么严重。

原油供应方面，中东局势紧张，可能导致供应受扰，交易商表示。本月沙特阿拉伯王储穆罕默德的肃贪行动，是引发对沙持政治稳定性的担忧的主要原因之一。

该地区其他忧虑，包括也门的战事，沙特和伊朗关系日益紧张等，也令投资者担忧。

此外，交易商表示，尚不清楚伊朗和伊拉克边境周日发生的强震是否影响该地区石油生产。

交易商表示，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头减产，对油价提供良好的支撑。

石油输出国组织(OPEC)周一预计，2018年市场对其原油需求将上升，并称减产协议正在削减库存中的过剩石油，显示明年全球油市将更加紧俏。

能源服务公司贝克休斯周五公布，上周美国能源企业增加九座活跃钻机，令活跃钻机总数达到738座，且创6月来最大增幅。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)