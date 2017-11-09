国际油市：油价持稳，但有关最近这轮牛市将结束的担忧浮现

路透新加坡11月9日 - 油价周四持稳，受到石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动的支撑。上日尾盘油价下跌。

不过，交易员表示，自7月以来布兰特原油期货上涨逾40%，这轮涨势可能已经走到了尽头，因为美国原油供应增加，而且有迹象显示需求放缓。

“油价可能达到了短期顶点，”期货经纪公司Forex.com的分析师Fawad Razaqzada表示。

0818GMT，布兰特原油报每桶63.50美元，几近持平上日收盘。但与本周稍早触及的逾两年高点64.65美元相比，已下跌超过1美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报56.85美元，上涨0.04美元，但亦低于本周触及的逾两年高点57.69美元。

油价支撑持续来自于OPEC及俄罗斯带头抑制供给，以期紧缩市场并推高油价。

OPEC将于11月30日开会讨论产出政策，2018年3月到期的减产协议料将进一步延展。

“在OPEC/非OPEC国家延长减产协议成定局的情况下，油价或将上涨，2018年有望短暂触及每桶65-70美元区间，”能源谘询机构FGE指出。

尽管如此，许多分析师表示，油价过去几个月的强劲涨势可能已经告终，至少目前看是如此。

美国能源资料协会(EIA)周三发布，11月3日止当周，美国原油库存C-STK-T-EIA增加220万桶，分析师预估为减少290万桶。

美国国内原油日产量C-OUT-T-EIA小升6.7万桶至962万桶，为有纪录以来最高。(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 张涛/高琦)