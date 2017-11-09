国际油市：油价持稳，但近期多头走势恐后继乏力的疑虑浮现

路透新加坡11月9日 - 油价在上交易日尾盘下跌后于周四持稳，受石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯带头的减产行动所支撑。

然而交易员表示，布兰特原油自7月以来上涨逾40%的升势或许已后继乏力，因美国供应增加且一些指标显示需求放缓。

0155 GMT时，布兰特原油期货较上日收盘价上涨0.17美元或0.3%至每桶63.66美元，但较本周稍早触及的逾两年高位64.65美元下跌约1美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.11美元或0.2%，至每桶56.92美元；但距离本周触及的逾两年高点57.69美元尚有段距离。

油价主要的支撑来自于OPEC及俄罗斯带头抑制供给，以期紧缩市场并推高油价。

OPEC将于11月30日开会讨论产出政策，2018年3月到期的减产协议料将进一步延展。

“在OPEC/非OPEC国家延长减产协议成定局的情况下，油价或将上涨，2018年有望短暂触及每桶65-70美元区间，”能源谘询机构FGE指出。

尽管如此，许多分析师表示，油价过去几个月的强劲涨势可能已经告终，至少目前看是如此。

美国能源资料协会(EIA)周三发布，11月3日止当周，美国原油库存增加220万桶，分析师预估为减少290万桶。

美国国内原油日产量小升6.7万桶至962万桶，为1983年有纪录以来最高。(完) (编译 戴素萍/龚芳; 审校 徐文焰/王兴亚)