国际油市：油价持稳，受尼日利亚反叛组织威胁和美原油库存下降支撑

路透新加坡1月18日 - 油价周四持稳，受助于原油库存下降以及尼日利亚反叛组织威胁袭击该国石油工业，但美国燃油库存上升打压油市。

0753 GMT，布兰特原油期货报每桶69.34美元，较上日收盘跌0.04美元，周一曾触及2014年12月以来最高位70.37美元。

美国原油报每桶64.03美元，较上日结算价涨0.06美元，周二曾触及2014年12月以来最高位64.89美元。

交易商称，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯的减产行动让油市总体获得良好支撑，2018年全年料持续进行减产。

尽管如此，许多分析师仍警告称，近期油价涨势可能即将结束。自12月初以来，油价已上扬约14%。

美国石油协会(API)周三数据显示，油品市场供应充足，或意味着未来原油需求减少。

亚洲精炼油品供应亦稳健，主要归功于中国出口大增。

“我们认为目前油价上档有限...未来几个月美国油企将会增产...下个月美国页岩油产量将可观地增加11.1万桶/日至1,000万桶/日...到明年底将增加至1,100万桶/日左右。这将使得美国产量与沙特及俄罗斯产量相去无几，”期货经纪商Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示。(完) (编译 王琛/艾茂林; 审校 刘秀红/孙茉莉)