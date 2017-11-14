国际油市：油价持稳，多空因素相抵市场交投谨慎

路透新加坡11月14日 - 油市周二稍早持稳，继续过去一周的谨慎交投氛围；因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动及中东紧张局势等利多因素，都被美国产出提高所抵消。

0127GMT，布兰特原油期货报每桶63.13美元，较上日收盘价跌0.03美元。美国原油报每桶56.72美元，跌0.04美元。

布兰特原油和美国原油上周初曾创2015年以来高位，但交易员称，此后市场即失去一些动能。

“油市相当平静。OPEC正讨论其政策并上调需求预期，但其影响似乎被美国活跃钻井数所抵消，”期货经纪商AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna称。

另外交易员称，中东紧张局势加大了供应中断的可能性，不过他们对于押注油价进一步上涨保持谨慎。

自2016年年中以来，美国石油生产商产量C-OUT-T-EIA增加14%以上，至创纪录的962万桶/日。

评级机构惠誉在2018年油气行业展望中称，假设“平均油价同比基本持平，近期布兰特原油突破每桶60美元的反弹势头可能无法持续。”

“成本下降和美国页岩油产量增加长期内或将把油价限制在每桶60美元以下，”惠誉称。

国际能源署(IEA)周二称，全球石油需求只会小幅下降。

不过，IEA根据现有法律和已宣布政策意向预计，到2020年代中期油价将升向每桶83美元。(完) (编译 李爽/王灿；审校 龚芳/徐文焰)