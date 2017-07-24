国际油市：油价持稳，市场聚焦尼日利亚和利比亚产量问题

路透东京7月24日 - 油价周一持于一周低位附近，今日晚些时候石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国举行的会议或许会讨论尼日利亚和利比亚两国产量增加的问题。

0551GMT，布兰特9月原油期货涨0.02美元，报每桶48.08美元。该合约周五结算价跌1.24美元，或2.5%，因一家咨询公司预计7月OPEC产量增加，尽管该组织承诺减产。

纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货几无变动，报每桶45.77美元。

来自OPEC及非OPEC产油国的六位部长周一将在圣彼得堡开会，检视市况并检验与减产协议相关的提议。

了解谈判的消息人士称，该会议将建议尼日利亚和利比亚有条件限制产量，不过一些分析师高度怀疑是否会提出这样的动议。

“利比亚和尼日利亚不太可能减产，举例来说，利比亚刚刚摆脱内战，”大宗商品经纪商冈藤商事的策略师Kaname Gokon称。

据金融时报报导，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，利比亚和尼日利亚应在产量稳定后限产。

科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周六表示，OPEC和非OPEC产油国遵守减产的情况良好，减产有可能深化。

OPEC秘书长巴尔金都周日表示，石油市场重新平衡的进程较预期更为缓慢，但今年下半年速度将会加快。

据一位白宫高级官员和一位直接知悉讨论情况的顾问透露，美国正在考虑对委内瑞拉实施金融制裁，停止该国石油的美元支付。(完) (编译 王琛/于春红; 审校 孙茉莉/徐文焰)