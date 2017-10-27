国际油市：油价持稳，布兰特原油逼近60美元

路透首尔10月27日 - 油价周五持稳，布兰特原油徘徊在60美元附近，因沙特王储表态支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议。

0648 GMT，布兰特原油期货涨0.03美元或0.05%，报每桶59.33美元。

布兰特原油价格目前较6月触及的2017年低点高出三分之一，处在2015年中期以来的最高水平。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶52.61美元，较上日收盘跌0.03美元或0.06%，但仍较今年6月所及低位高出25%左右。

受美国产油量上升抑制，WTI表现相对弱于布兰特油价。

沙特阿拉伯王储萨勒曼周四对路透表示，将支持减产协议延期以稳定石油供需。

期货经纪商AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna表示：“布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)目前均接近近期区间高端。我本人长期看涨，并且已经在做多。”

虽然OPEC减产协议延期的可能性加大强化了市场平衡预期，但美国原油产量对努力消除全球原油过剩的OPEC而言仍然是个问题。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，截至10月20日当周美国原油日产量增加110万桶至950万桶。(完) (编译 侯雪苹/刘秀红；审校 于春红)