国际油市：油价持稳，投资人规避风险性资产

路透东京3月1日 - 油价周四几近持平，此前两日下跌；在股市震荡及美元升值下，投资人规避风险较高的资产，抑制对大宗商品的整体投资兴致。

继美国原油及汽油库存意外增加之后，全球两大指标原油期货价格周三双双大跌。

0403 GMT时，美国4月原油期货上涨0.08美元，成为每桶61.72美元；上日结算价下跌2.2%。

布兰特5月原油期货跌0.03美元，报每桶64.70美元。4月合约周三到期，下跌1.3%。

两个指标合约2月均下跌近5%，为六个月来首次录得月度跌幅。

“股市持续大幅下跌，促使投资者规避原油等风险资产，”三菱UFJ研究咨询公司的资深分析师Tomomichi Akuta表示。

一些业内消息人士称，本周稍早油价触及三周高位后，市场人士在月末了结获利，这也是周三油价下跌的原因。

能源资料协会(EIA)公布数据显示，美国原油库存上周增加300万桶，高于分析师预估的增加210万桶。

汽油库存也增加250万桶，分析师预估为下降19万桶，这推动汽油期货大跌。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少100万桶，预估为下降70.9万桶。

美国产量增加在今年打压油价，即便石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯减产。

EIA称，修正后的11月石油产量增至1,005.7万桶/日。12月产量下降10.8万桶/日至994.9万桶/日。

美国一名官员周三表示，美国正在考虑对OPEC成员国委内瑞拉采取与原油相关的制裁行动。这可能为油价提供一些支撑。(完) (编译/审校 龚芳/张涛/王丽鑫)