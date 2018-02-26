国际油市：油价持稳，此前因沙特限产言论一度触及近三周高位

路透东京2月26日 - 油价周一持稳，此前一度触及近三周最高水位，全球最大石油出口国沙特发表评论称，将继续配合石油输出国组织(OPEC)牵头的限产举措控制出口，这番言论支撑油价。

0804 GMT，美国4月原油合约涨0.04美元，报每桶63.59美元。

布兰特原油下滑0.03美元，报每桶67.28美元，上周攀升近4%。

两个指标原油稍早均触及2月7日以来最高位。

“股市涨势使得买进石油等风险资产更容易，”三菱UFJ研究咨询公司经济分析师Tomomichi Akuta称。

“但在美国原油产量处于纪录高位附近的疑虑下，油价难有作为。”

沙特能源部长法力赫周六表示，沙特1-3月原油产量将远低于产量上限，每日平均出口将低于700万桶后，油价获得支撑。

法力赫表示，沙特希望现行减产协议于今年结束后，石油输出国组织(OPEC)及其合作伙伴明年能够放宽产量限制，并建立一个稳定石油市场的永久性机制。

贝克休斯周五公布，上周美国活跃钻机增加一座至799座，创2015年4月以来最高，且为连续第五周增加。

美国地质调查局(USGS)称，太平洋岛国巴布亚新几内亚内陆周一发生规模7.5强烈地震，造成土石滑坡，建筑物毁损及油气作业关闭。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 王颖/于春红)