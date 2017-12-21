国际油市：油价持稳，美国原油库存下降但产出上升多空因素相抵

路透新加坡12月21日 - 油价周四持稳，上日尾盘强劲上扬，因美国原油库存下降。

美国石油产出继续增长，损及石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯限产举措的效果，抑制油价上涨。

0126GMT，美国原油较上日结算价略跌0.03美元，报每桶58.05美元。

布兰特原油期货报每桶64.58美元，跌0.08美元。

这两个指标原油期货上日均上涨1%左右。

交易员称美国原油库存下降给市场带来支撑。

美国能源资料协会(EIA)公布，在截至12月15日的当周，美国原油库存减少650万桶，市场预估为减少380万桶。不计美国战略石油储备的整体原油库存降至4.36亿桶，为2015年10月以来最低。

供需再平衡是石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯引领的自愿减产措施的一个结果。

尽管如此，沙特能源部长法力赫表示，控制住全球供应过剩局面仍需更多时间。

“我们预期2018年头几个月(库存)可能持平或增加，情况通常是这样，因为油市具有季节性特点，尤其是在需求方面，”他在利雅德接受路透专访时表示。

OPEC与俄罗斯为油市再平衡做出的努力，其效果被美国增产所削弱。

“美国税改案的通过...长期而言是对石油和天然气市场的利空因素...”巴克莱表示。(完) (编译 李爽/王颖；审校 王兴亚/张涛)