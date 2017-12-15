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国际油市：油价持稳，美国石油产量增长限制油价进一步上升
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#亚洲
December 15, 2017 / 5:57 AM / 2 days ago

国际油市：油价持稳，美国石油产量增长限制油价进一步上升

1 分钟阅读

路透新加坡12月15日 - 油市周五持稳，北海福尔蒂斯油管暂停输油以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产对油价构成支持；与此同时，美国石油产量增长，则限制油价进一步上涨。

0539GMT时，美国原油期货报每桶57.18美元，较上日结算价涨0.14美元。

布兰特原油期货报每桶63.34美元，较上日结算价涨0.03美元。

交易员表示，整体上市场仍然受到良好支撑，因石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯努力限制供应以提振油价。

交易员说，将北海石油输送至英国的福尔蒂斯油管系统(FPS)目前中断，也助推原油价格。

“福尔蒂斯管线运营商英力士在周二发现管道泄漏后，宣布输油工作遭遇不可抗力，暗示修复可能需要数周时间。”美国投行Jeffereis称。

“如果停运时间持续数周，应该会推高布兰特油价，”Jeffereis预测。

美国石油产量C-OUT-T-EIA上升破坏OPEC收紧油市供应的努力，自2016年中期以来，美国石油产量已激增16%，达到978万桶/日，接近俄罗斯和沙特这些大型产油国的水平。

国际能源署(IEA)周四称，美国供应增加可能令石油市场在2018年上半年进入供应过剩。(完) (编译/审校 于春红/郑茵/杜明霞)

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