国际油市：油价接近三年高位，仰仗经济增长带来的强劲需求

路透新加坡1月16日 - 布兰特原油期货价格周二稳定在每桶70美元左右，上次达到该水准还是在2014年底油市开始大跌之前。

后来石油输出国组织(OPEC)成员国与俄罗斯减产，而且全球经济增长强健支撑强劲需求，帮助推升油价。

0213GMT，布兰特原油期货较上日收盘下跌0.22美元至每桶70.04美元。不过交易员表示，布兰特原油在该水准总体受到良好支撑。

布兰特原油周一触及每桶70.37美元，这是2014年12月以来最高位。

美国原油期货报每桶64.53美元，较上日结算价涨0.23美元或0.36%。该合约稍早触及2014年12月以来高点64.89美元。

“我们已经更新了对供需情况的预估，由于周期性条件改善、寒冷的冬季天气以及OPEC减产执行率高于预期，全球油市收紧步伐快于预期，”美银美林表示。

“我们现在预计2018年油市缺口将为43万桶/日，之前预估为10万桶/日；预计2018年布兰特原油均价为每桶64美元，之前预估为56美元。基于同样原因，我们对西德克萨斯中质油(WTI)的预估亦从每桶52美元上调至60美元，”美银美林称。

原油期货还受到美元疲软的支撑。美元指数周一曾跌至三年低位。(完) (编译 徐文焰/王兴亚；审校 戴素萍/张涛)