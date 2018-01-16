国际油市：油价接近三年高位，受到强劲需求的良好支撑

路透新加坡1月16日 - 布兰特原油期货价格周二对升至每桶70美元左右的涨势进行盘整，这是2014年油市大跌以来首见的高位。

石油输出国组织(OPEC)成员国与俄罗斯减产，而且全球经济增长强健支撑强劲需求，帮助推升油价。

周二0624GMT，布兰特原油期货较上日收盘跌0.26美元或0.4%，报每桶70美元。但交易员称布兰特原油在该水准总体受到良好支撑。

布兰特原油周一触及2014年12月创下的高点每桶70.37美元，2014年12月是三年下行态势的开端。

西德克萨斯中质油(WTI)期货较上日结算价涨0.18美元或0.3%，至每桶64.48美元，早盘一度触及2014年12月高点每桶64.89美元。

“未来几个月我们上调布兰特原油和WTI价格预估的可能性加大，”高盛表示。

美银美林和摩根士丹利等美国银行也上调了油价预期。

“我们目前预计2018年存在每天43万桶的供应缺口，之前的预期为10万桶；因此我们预计2018年布兰特原油均价为每桶64美元，之前的预期为56美元。出于相同原因，我们将美国西德克萨斯中质油(WTI)价格预期从每桶52美元上调至60美元，”美银美林称。

摩根士丹利称“2017年石油市场供应缺口为50万桶/日”，补充称2018年的供应缺口预计在20万桶/日。

该行预计，到今年第三季度，布兰特原油期货将升至每桶75美元左右。(完) (编译 王琛/王灿；审校 于春红)