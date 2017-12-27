国际油市：油价接近2015年高位，市场前景偏紧

路透新加坡12月27日 - 油价周三接近上日触及的两年半高点，因2018年市场前景相对偏紧，但北海一条主要管线逐步恢复原油输送，抑制了原油涨势。

0754GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶59.87美元，较上结算价跌0.10美元。上日该期货自2015年6月以来首次升破60美元。

布兰特原油期货报每桶66.80美元，跌0.22美元。该合约上日突破67美元，为2015年5月来首次。

“原油价格一度大幅上涨，对利比亚管线爆炸消息做出反应...(但)此番涨势是在成交淡静环境下上演的，因为伦敦因圣诞礼物日休市，”能源咨询公司Trifecta总监Sukrit Vijayakar称。

油价下滑的原因是，北海福尔蒂斯输油管线逐步恢复。运营商英力士(Ineos)周二表示，该管线将在明年年初恢复到正常输油水平。

此前利比亚一输油管线遭遇袭击，导致约9万桶/日的供应中断，福尔蒂斯输油管线逐步恢复帮助缓解这一中断带来的压力。

福尔蒂斯和利比亚输油管线中断影响的供应量在全球油市中只占很小一部分，但突显出石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头实施减产行动一年后，市场已经明显收紧。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，2018年第一季市场供应将短缺18万桶/日。

影响OPEC和俄罗斯减产以提高油价努力的主要因素是美国原油产量大增。

EIA将于周四公布最新美国原油产量数据。(完) (编译 艾茂林/刘秀红；审校 白云/孙茉莉)