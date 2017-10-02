国际油市：油价盘初小幅下滑，第三季涨势强劲

路透东京10月2日 - 油价周一亚洲盘初下滑，第三季上涨20%后稍作停顿，之前的调查显示石油输出国组织(OPEC)9月产量小幅上升。

0057 GMT，美国原油下滑0.02美元至每桶51.65美元。第三季美国原油录得2016年第二季以来的最大涨幅，周线录得1月以来最长连涨。

12月布兰特原油下跌0.06美元至每桶56.73美元。周五布兰特11月合约收高0.13美元至每桶57.54，第三季上涨约20%，录得五个季度来最大单季涨幅，也是2004年以来第三季最大涨幅。

该合约上周初触及逾两年高点，上周连续第五周录得周线涨幅，为2016年6月来持续时间最长的周线升势。

围绕美国炼油厂恢复生产后对原油需求的预期，支撑了油价。这些炼厂之前受飓风哈维影响而停产。

但路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)上月产量增加5万桶/日，因伊拉克出口增加及利比亚产量小幅上升。利比亚是不受限产协议限制的产油国之一。

中东产油国也担心，近期油价上涨只会刺激美国页岩油生产商增产，会再度压低油价。

油服公司贝克休斯周五公布，上周美国活跃钻机数为七周以来首周增加，此前美国钻井活动长达14个月的复苏活动在8月进入停滞。

9月29日止当周，美国活跃钻机增加六座，至750座。(完) (编译 张荻/汪红英；审校 龚芳/郑茵)