国际油市：油价继上日重挫后回稳，但美国产量激增仍令市场承压

路透新加坡3月8日 - 油价周四回稳，受助于良好的需求；上日下跌，因美国原油产量创纪录高位且库存上升。

0506 GMT，布兰特原油期货上涨0.12美元或0.2%至每桶64.46美元。上日跌逾2%。

美国原油期货上涨0.11美元或0.2%至每桶61.26美元，该合约上日跌幅亦超过2%。

在当前冬末的季节性需求减弱之际，上周美国原油库存增幅小于预期。

“在美国能源资料协会(EIA)一周石油库存数据公布...显示主要数据好于预期后，油价立即回弹。”期货经纪商Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada称。

EIA周三公布，3月2日止当周美国原油库存增加240万桶至4.2591亿桶，增幅低于分析师预期的270万桶。

在需求方面，高盛在3月7日的客户报告中指出，尽管近期有迹象显示经济略微放缓，但原油需求前景仍可望稳健成长。 美国原油产量仍是油市挥之不去的隐忧。上周美国原油产量升至1,037万桶/日的记录。

“原油...承压，因上周美国产量上升，触及新高，现稳居沙特产量水准之上。”澳洲Rivkin证券投资分析师William O’Loughlin表示。(完) (编译 王丽鑫/龚芳审校 张若琪/于春红)