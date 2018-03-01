国际油市：油价继续下跌，因美国库存上升

路透东京3月1日 - 油价周四继续下跌，之前官方数据显示，美国原油库存增幅超过预期，且汽油库存也意外增加。

0100 GMT，美国原油期货下跌0.11美元至每桶61.53美元，上日结算价下跌1.37美元。

布兰特5月原油期货下跌0.16美元至每桶64.57美元，上日收跌1.79美元。4月布兰特原油期货周三到期，结算价跌0.85美元，报每桶65.78美元。

一些业内消息人士称，本周稍早油价触及三周高位后，市场人士在月末了结获利，这也是周三油价下跌的原因。

能源资料协会(EIA)公布数据显示，美国原油库存上周增加300万桶，高于分析师预估的增加210万桶。

汽油库存也增加250万桶，分析师预估为下降19万桶，这推动汽油期货大跌。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少100万桶，预估为下降70.9万桶。

美国产量增加在今年打压油价，即便石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯减产。

EIA称，修正后的11月石油产量增至1,005.7万桶/日。12月产量下降10.8万桶/日，至994.9万桶/日。

周三公布路透调查显示，2月OPEC石油产量降至10个月低点，因阿联酋加大减产力度，帮助推动减产协议执行率升至149%的最高水准。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 龚芳/戴素萍)