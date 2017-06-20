国际油市：油价脱离七周低位小幅走高，但供应过剩仍构成拖累

路透东京6月20日 - 亚洲周二早盘，油价从七个月低位小幅上涨，但涨幅有限。投资者重点关注的是：仍有迹象显示供应上升，这正在削弱石油输出国组织(OPEC)和其他产油国支撑油价的努力。

0034GMT，布兰特原油期货涨0.13美元至47.04美元。周一该合约跌0.46美元，或1%，至每桶46.91美元。

此为11月29日以来的最低位。而这天是OPEC和其他产油国达成减产协议的前一天。

美国原油期货上涨0.13美元至每桶44.33美元。

该合约周一下跌0.54美元，或1.2%，结算价报每桶44.20美元，为11月14日以来最低结算价。7月合约将于周二到期，8月合约将成为近月合约。

两种指标油价自5月末以来均下跌了约15%，当时OPEC、俄罗斯和其他产油国同意将减产协议延长九个月。

“近期的数据并不鼓舞人心，”摩根士丹利在研报中称，“可辨认石油库存--OECD、中国和其他被选定的非OECD国家的原油和成品油--第一季的增长速度约为100万桶/日。”

5月，OPEC石油供应跳升，因利比亚和尼日利亚的产量恢复。这两个国家均不受减产协议约束。

分析师称，美国原油产量增加，加重了全球供应过剩状况。上周五发布的数据显示，美国活跃钻机数连续第22周增加，为史上最长的增长跨度。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 白云)